» » Рятувальники Бучанського району ліквідовують наслідки обстрілів - 27.02.2022 14:00г
  • Учора, 15:24
  • 319
  • 0
+aA | -Aa 

Рятувальники Бучанського району ліквідовують наслідки обстрілів - 27.02.2022 14:00г

27.02.2022
станом на 14:00

м. Буча вул. Водопровідна - ліквідація загорання квартир на 8 та 9-му поверхах 9-ти поверхового житлового будинку;
м. Ірпінь вул. Соборна -ліквідація загорання двох приватних житлових будинків;
м. Ворзель,вул. Ватутіна -ліквідація загорання приватного житлового будинку ,
м.Ірпінь.вул Озерна- ліквідація загорання трьох житлових будинків.





0 0

ВІЙНА Буча Ірпінь
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку в Бучі

Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку в Бучі

Буча та регіон
Вночі в Ірпені горіла електрощитова в під'їзді 16-ти поверхового будинку

Вночі в Ірпені горіла електрощитова в під'їзді 16-ти поверхового будинку

Буча та регіон
Вогнеборці: Триває ліквідація загорання торфу (Ірпінь)

Вогнеборці: Триває ліквідація загорання торфу (Ірпінь)

Буча та регіон
Ірпінь: Ліквідовано загорання приватного житлового будинку

Ірпінь: Ліквідовано загорання приватного житлового будинку

Буча та регіон
Триває ліквідація загорання торфу в Гостомелі

Триває ліквідація загорання торфу в Гостомелі

Буча та регіон
Рятувальники ліквідовують загорання торфу на поймі р.Ірпінь

Рятувальники ліквідовують загорання торфу на поймі р.Ірпінь

Буча та регіон
На поймі річки Бучанка триває ліквідація торф’яної пожежі

На поймі річки Бучанка триває ліквідація торф’яної пожежі

Буча та регіон
2 випадки загорання сухої трави на площі 1,5Га ліквідовано

2 випадки загорання сухої трави на площі 1,5Га ліквідовано

Буча та регіон
9 березня рятувальники ліквідували 6 випадків загорання сухої трави

9 березня рятувальники ліквідували 6 випадків загорання сухої трави

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар