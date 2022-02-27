Рятувальники Бучанського району ліквідовують наслідки обстрілів - 27.02.2022 14:00г

27.02.2022
станом на 14:00
м. Буча вул. Водопровідна - ліквідація загорання квартир на 8 та 9-му поверхах 9-ти поверхового житлового будинку;
м. Ірпінь вул. Соборна -ліквідація загорання двох приватних житлових будинків;
м. Ворзель,вул. Ватутіна -ліквідація загорання приватного житлового будинку ,
м.Ірпінь.вул Озерна- ліквідація загорання трьох житлових будинків.
станом на 14:00
м. Буча вул. Водопровідна - ліквідація загорання квартир на 8 та 9-му поверхах 9-ти поверхового житлового будинку;
м. Ірпінь вул. Соборна -ліквідація загорання двох приватних житлових будинків;
м. Ворзель,вул. Ватутіна -ліквідація загорання приватного житлового будинку ,
м.Ірпінь.вул Озерна- ліквідація загорання трьох житлових будинків.