МВС: Роз'яснення щодо підвищення радіаційного фону

Як повідомляла раніше Державна інспекція ядерного регулювання, зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження.

Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Стан ядерних установок та інших обєктіа ЧАЕС - без змін.