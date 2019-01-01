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МВС: Роз'яснення щодо підвищення радіаційного фону

Як повідомляла раніше Державна інспекція ядерного регулювання, зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження.
Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.
Стан ядерних установок та інших обєктіа ЧАЕС - без змін.
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