Бомбосховища: Захисні споруди цивільного захисту в місті Буча, Ірпінь

Захисні споруди цивільного захисту в місті Буча, Ірпінь
# Бомбосховища
місто БУЧА
Тарасівська, 32
Яблунська, 144
Протирадіаційні укриття в Бучі:
- Енергетиків, 2, 8, 16, 19, 19-А
- Вокзальна, 101, 129-Г
- Яблунська, 203-Г
- Героїв Майдану, 17
- Сілезька, 3/23
- Л.Качинського, 4
- Островського, 36
- Склозаводська, 3
- Водопровідна, 54-А
Укриття подвійного призначення (наземне чи підземне):
- Яблунська, 13
- Центральна, 39-А
- Бульвар Б.Хмельницького, 8
- Вишневецького, 13
- Вокзальна, 115
- Провулок Героїв Майдану, 20-А
- Б.Гмирі, 12
місто ІРПІНЬ
вул.Садова,90 , відомча належність: Державний податковий університет (державна);
вул.Миру, буд.10а, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна);
вул.Ав.Антонова. буд.4а, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна);
вул.Тургенівська, буд. 28а, відомча належність управління освіти і науки СЗОШ№2 (комунальна);
вул. Садова, буд.86а, відомча належність: Державний податковий університет (державна);
вул.Шевченка,5, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна);
вул.Мінеральна, 7а, відомча належність: Ірпінський відділ поліції НП України в Київській області (державна);
вул.11-а лінія ,2, відомча належність МО України, військовий шпиталь (державна);
вул.Соборна. 1\5, відомча належність: ВО "Укрдержліспроект" (державна);
вул.Соборна,1а, відомча належність: КП"Ірпіньводоканал" (комунальна);
вул.Северинівська,буд.136, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна).
Сховища:
вул.Покровська,1, відомча належність: ПрАТ "Планета Пластик" (приватна);
вул.Соборна,152, відомча належність :ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога"" (приватна);
вул.Соборна,98а,відомча належність ЦЗ№2 ПАТ"Укртелеком"(приватна).