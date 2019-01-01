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Бомбосховища: Захисні споруди цивільного захисту в місті Буча, Ірпінь

Захисні споруди цивільного захисту в місті Буча, Ірпінь



# Бомбосховища


місто БУЧА


Тарасівська, 32
Яблунська, 144

Протирадіаційні укриття в Бучі:
- Енергетиків, 2, 8, 16, 19, 19-А
- Вокзальна, 101, 129-Г
- Яблунська, 203-Г
- Героїв Майдану, 17
- Сілезька, 3/23
- Л.Качинського, 4
- Островського, 36
- Склозаводська, 3
- Водопровідна, 54-А

Укриття подвійного призначення (наземне чи підземне):
- Яблунська, 13
- Центральна, 39-А
- Бульвар Б.Хмельницького, 8
- Вишневецького, 13
- Вокзальна, 115
- Провулок Героїв Майдану, 20-А
- Б.Гмирі, 12


місто ІРПІНЬ


вул.Садова,90 , відомча належність: Державний податковий університет (державна);
вул.Миру, буд.10а, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна);
вул.Ав.Антонова. буд.4а, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна);
вул.Тургенівська, буд. 28а, відомча належність управління освіти і науки СЗОШ№2 (комунальна);
вул. Садова, буд.86а, відомча належність: Державний податковий університет (державна);
вул.Шевченка,5, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна);
вул.Мінеральна, 7а, відомча належність: Ірпінський відділ поліції НП України в Київській області (державна);
вул.11-а лінія ,2, відомча належність МО України, військовий шпиталь (державна);
вул.Соборна. 1\5, відомча належність: ВО "Укрдержліспроект" (державна);
вул.Соборна,1а, відомча належність: КП"Ірпіньводоканал" (комунальна);
вул.Северинівська,буд.136, відомча належність КП УЖКГ "Ірпінь" (комунальна).

Сховища:
вул.Покровська,1, відомча належність: ПрАТ "Планета Пластик" (приватна);
вул.Соборна,152, відомча належність :ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога"" (приватна);
вул.Соборна,98а,відомча належність ЦЗ№2 ПАТ"Укртелеком"(приватна).
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