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Звернення Бучанського міського голови Анатолія Федорука до жителів громади

- Шановні мешканці Бучі, сіл і селищ громади.
Сьогодні о 5 ранку Путін оголосив війну Україні, відтак у нас немає іншого вибору, як захищати нашу країну - наші родини, будинки, нашу землю. У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ввів військовий стан по всій країні і просить по можливості залишатися вдома.
Армія працює. Зараз важливо їй допомагати, а не заважати. Бучанська міська рада також працює і робитиме все, щоб забезпечити життєдіяльність критичної інфраструктури та допомогти армії.
► Залишайтеся вдома. Допомагайте собі та сусідам всім, чим вмієте.
► Буду інформувати вас про подальший розвиток подій.
► Ми встоїмо - Слава Україні.
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Федорук Анатолій Петрович
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