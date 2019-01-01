Як записатися до лав територіальної оборони Бучанського району

Готовність кожного українця чинити опір є важливим фактором стримування російської агресії. Озброєна, навчена і готова протидіяти нація відіб’є саме бажання у ворога нападати далі. Бо захопити територію, населення якої чинитиме спротив, дуже важко, а втримати — неможливо.
В умовах ескалації гібридної агресії РФ та загострення ситуації навколо наших кордонів Закон України «Про основи національного спротиву» є одним із фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави.
Наразі проводиться активна робота щодо формування батальйону територіальної оборони Бучанського району.
З будь-яких питань щодо участі у заходах ТрО нашого району звертайтеся за тел.:
+380934399139
► заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
► висновок військово-лікарської комісії;
► копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
► копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
► копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);
► характеристика з місця роботинавчання;
► копії документів про освіту;
► кольорова фотокартка розміром 9 х12.
Бажаючі вступити до лав резервістів ТрО повинні обов’язково пройти медичне обстеження.
В умовах ескалації гібридної агресії РФ та загострення ситуації навколо наших кордонів Закон України «Про основи національного спротиву» є одним із фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави.
Одною із складових національного спротиву є війська територіальної оборони.
Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони — допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.
Наразі проводиться активна робота щодо формування батальйону територіальної оборони Бучанського району.
З будь-яких питань щодо участі у заходах ТрО нашого району звертайтеся за тел.:
+380934399139
Щодо військової служби у батальйоні тероборони необхідно підготувати такі документи:
► заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
► висновок військово-лікарської комісії;
► копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
► копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
► копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);
► характеристика з місця роботинавчання;
► копії документів про освіту;
► кольорова фотокартка розміром 9 х12.
Бажаючі вступити до лав резервістів ТрО повинні обов’язково пройти медичне обстеження.