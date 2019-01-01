Як записатися до лав територіальної оборони Бучанського району

Одною із складових національного спротиву є війська територіальної оборони.

Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони — допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.

Щодо військової служби у батальйоні тероборони необхідно підготувати такі документи: