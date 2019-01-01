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Як записатися до лав територіальної оборони Бучанського району

Готовність кожного українця чинити опір є важливим фактором стримування російської агресії. Озброєна, навчена і готова протидіяти нація відіб’є саме бажання у ворога нападати далі. Бо захопити територію, населення якої чинитиме спротив, дуже важко, а втримати — неможливо.

В умовах ескалації гібридної агресії РФ та загострення ситуації навколо наших кордонів Закон України «Про основи національного спротиву» є одним із фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави.

Одною із складових національного спротиву є війська територіальної оборони.


Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони — допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.


Наразі проводиться активна робота щодо формування батальйону територіальної оборони Бучанського району.

З будь-яких питань щодо участі у заходах ТрО нашого району звертайтеся за тел.:

+380934399139

Щодо військової служби у батальйоні тероборони необхідно підготувати такі документи:



► заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
► висновок військово-лікарської комісії;
► копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
► копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
► копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);
► характеристика з місця роботинавчання;
► копії документів про освіту;
► кольорова фотокартка розміром 9 х12.

Бажаючі вступити до лав резервістів ТрО повинні обов’язково пройти медичне обстеження.

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Бучанська районна державна адміністрація www.buchanska-rda.gov.ua 
 Бучанська РДА: територіальна оборона
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