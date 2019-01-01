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Велике будівництво: В Ірпені планують побудувати льодову арену за 179 млн

Новий спорткомплекс з льодовою ареною у місті Ірпінь стане одним із знакових об’єктів, які реалізовують в межах Велике будівництво Київщині.

«Завдяки «Великому будівництву» збудуємо на Київщині ще один спортивний «магніт». Льодова арена в Ірпені, впевнений, стане місцем для виховання юних чемпіонів України та для проведення дозвілля усіх любителів зимових видів спорту Бучанської громади», — зазначив Андрій Лісовик.


Вартість проєкту складає понад 179 млн. грн, будівництво буде реалізовано за умови співфінансування з державного та місцевого бюджетів – 90% та 10% відповідно.
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Київська обласна державна адміністрація 
 міські новації Ірпінь КОДА
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