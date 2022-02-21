Тренінг з надання домедичної допомоги - 21 лютого, Буча

Ольга Василевська-Смаглюк на свої сторінці в соцмережі анонсувала безкоштовний тренінг з надання домедичної допомоги пройде в Пластовому вишкільному центрі ПЛАСТ в м. Буча. Лікарі готові розповісти в теорії і закріпити з вами на практиці основні моменти в наданні першої домедичної допомоги.
Спільно з лікарями Благодійний фонд ім. Михайла Василевського буде проведено навчальний тренінг з надання першої домедичної допомоги.
Задля зручності і більшого охоплення, тренінг буде проводитись у онлайн-форматі. Якщо у Вас є бажання ви можете бути присутні особисто.
Адреса Пластовий Вишкільний Центр:
м.Буча, вулиця Антонія Михайловського, 54
21 лютого 2022 року о 17:00
Наші лікарі готові розповісти в теорії і закріпити з вами на практиці основні моменти в наданні першої домедичної допомоги.
Записатись на тренінг можна за посиланням:
docs.google.com
Перед початком тренінгу Всім учасникам будуть розіслані посилання для участі.