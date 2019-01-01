19 лютого в Ірпені проведуть навчання цивільного населення

19 лютого з 10:00 в Ірпені на території санаторію "Ластівка" (вул.Київська,74) планується проведення масового заходу, який має на меті навчання цивільного населення з таких дисциплін:
► надання першої медичної допомоги;
► техніка безпеки поводження зі зброєю (ММГ);
► техніка безпеки поводження з предметами схожими на вибухові пристрої;
► топографія,орієнтування на місцевості.
На даному заході будуть присутні співробітники Ірпінсько-Бучанського ОМВК, Центру швидкого реагування ДСНС України, Патрульної поліція та Муніципальної варти.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися!
Даний захід, не має вікових обмежень.
Приносити вибухові речовини та будь яку зброю, категорично ЗАБОРОНЕНО!
Деталі за телефоном:
063-971-99-90
► надання першої медичної допомоги;
► техніка безпеки поводження зі зброєю (ММГ);
► техніка безпеки поводження з предметами схожими на вибухові пристрої;
► топографія,орієнтування на місцевості.
На даному заході будуть присутні співробітники Ірпінсько-Бучанського ОМВК, Центру швидкого реагування ДСНС України, Патрульної поліція та Муніципальної варти.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися!
Даний захід, не має вікових обмежень.
Приносити вибухові речовини та будь яку зброю, категорично ЗАБОРОНЕНО!
Деталі за телефоном:
063-971-99-90