Термінал у смартфоні, якими мобільними додатками користуватись для оплати карткою

З нового року майже всі підприємці в Україні повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій і приймати безготівкову оплату. За відмову в розрахунку карткою бізнесу загрожує штраф до 8500 грн.
Щоб працювати законно, можна встановити звичайний касовий апарат і POS-термінал або ж скористатися альтернативою. Днями на ринку з’явилося кілька мобільних додатків, які дозволяють використовувати телефон як термінал і касу. Щоправда, поки такі застосунки існують лише для Android.
«Термінал»
Наприкінці минулого року «ПриватБанк» разом із Visa запустили додаток «Термінал». У його основі — технологія Tap to Phone, що перетворює смартфон на повноцінний POS-термінал.
Застосунок доступний для мобільних телефонів або планшетів на базі Android 8.0 та вище. Пристрій має бути оснащений NFC-чіпом із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника.
Комісія за еквайринг (можливість приймати безготівкові платежі) при користуванні «Терміналом» складає 1,7% з кожної операції.
«ОщадPAY»
Мобільний додаток «ОщадPAY» — це термінал і програмне РРО в телефоні. Він дозволяє приймати оплату карткою та фіскалізувати готівкові й безготівкові чеки.
www.old.oschadbank.ua/ua/oschadpay
Як це працює?
► Вказуєте суму операції в додатку.
► Клієнт прикладає картку або гаджет для оплати до вашого смартфону.
► Оплату проведено.
► Чек можна надіслати клієнту на email або в SMS.
► Щодня в режимі онлайн додаток надсилає звіти до податкової.
Додаток працюватиме на пристроях з Android 8.0 та NFC-модулем.
Акційний тариф становить 1,7 % з кожної операції, якщо ваш підприємницький рахунок відкритий в «Ощадбанку». Якщо кошти йтимуть на рахунок в іншому банку, комісія складе 1,8%.
Fondy
Платіжна система Fondy також розробила свій додаток для прийому безконтактних платежів. Ось як ним користуватися:
www.fondy.ua
► Зареєструйтесь у Fondy через Facebook або LinkedIn, обліковий запис Google або електронну пошту.
► Активуйте Merchant ID на сайті. Вкажіть дані про компанію та реквізити для повернення оплат. Опісля завантажте документи, дочекайтеся їх перевірки та підпишіть договір.
► Завантажте додаток. Увійдіть у нього під логіном та паролем свого мерчанта.
► Створіть платіж, вказавши валюту та суму оплати.
► Щоб прийняти оплату, піднесіть свій смартфон до картки або телефону клієнта.
Комісія з кожної операції за прийом платежів через Fondy становить:
2,4% — якщо оборот до 500 000 грн на місяць;
2,3% — якщо оборот до 5 млн грн на місяць;
якщо оборот перевищує 5 млн грн на місяць, тариф обговорюють індивідуально.
Starkasa
Це програма від «Київстар», яку оператор розробив у партнерстві з Visa. Додаток має три ключові функціонали.
www.kasa.kyivstar.ua
► Каса з ПРРО — касовий апарат у смартфоні, який може видати фіскальний чек, почати зміну, створити список товарів, продати товар, зробити знижку, провести повернення товару, сформувати касовий звіт і закрити зміну.
► Tap to Phone — технологія, яка дозволяє приймати оплату карткою на смартфон з NFC-модулем.
► STARKASA.MARKET — магазин, де бізнес може замовити товари онлайн.
До кінця червня сервіс буде безкоштовним і не братиме комісії за оплату для карток Visa, поки обіг не перевищить 30 000 грн. Опісля вартість підписки становитиме 199 грн/місяць.