Термінал у смартфоні, якими мобільними додатками користуватись для оплати карткою

З нового року майже всі підприємці в Україні повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій і приймати безготівкову оплату. За відмову в розрахунку карткою бізнесу загрожує штраф до 8500 грн.

«Термінал»

«ОщадPAY»

Fondy

Starkasa

Застосунок доступний для мобільних телефонів або планшетів на базі Android 8.0 та вище. Пристрій має бути оснащений NFC-чіпом із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника.Комісія за еквайринг (можливість приймати безготівкові платежі) при користуванні «Терміналом» складає 1,7% з кожної операції.► Вказуєте суму операції в додатку.► Клієнт прикладає картку або гаджет для оплати до вашого смартфону.► Оплату проведено.► Чек можна надіслати клієнту на email або в SMS.► Щодня в режимі онлайн додаток надсилає звіти до податкової.Акційний тариф становить 1,7 % з кожної операції, якщо ваш підприємницький рахунок відкритий в «Ощадбанку». Якщо кошти йтимуть на рахунок в іншому банку, комісія складе 1,8%.► Зареєструйтесь у Fondy через Facebook або LinkedIn, обліковий запис Google або електронну пошту.► Активуйте Merchant ID на сайті. Вкажіть дані про компанію та реквізити для повернення оплат. Опісля завантажте документи, дочекайтеся їх перевірки та підпишіть договір.► Завантажте додаток. Увійдіть у нього під логіном та паролем свого мерчанта.► Створіть платіж, вказавши валюту та суму оплати.► Щоб прийняти оплату, піднесіть свій смартфон до картки або телефону клієнта.2,4% — якщо оборот до 500 000 грн на місяць;2,3% — якщо оборот до 5 млн грн на місяць;якщо оборот перевищує 5 млн грн на місяць, тариф обговорюють індивідуально.► Каса з ПРРО — касовий апарат у смартфоні, який може видати фіскальний чек, почати зміну, створити список товарів, продати товар, зробити знижку, провести повернення товару, сформувати касовий звіт і закрити зміну.► Tap to Phone — технологія, яка дозволяє приймати оплату карткою на смартфон з NFC-модулем.► STARKASA.MARKET — магазин, де бізнес може замовити товари онлайн.