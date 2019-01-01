20 лютого, Бабинці: Відбудеться відкритий чемпіонат із підлідного лову

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради та Громадська організація Клуб рибалок-любителів "КРУЧА" запрошує всіх бажаючих на традиційний V відкритий чемпіонат Бабинець з підльодного лову риби, який відбудуться 20 лютого з 8:30 в селищі Бабинці за адресою: вулиця Заводська 48, Заводський став, біля кафе «ІЗБА».

Запрошуємо всіх бажаючих від рибалок до вболівальників. На всіх учасників заходу чекає рибальська юшка, дружні спілкування та захоплюючі змагання з призами, нагородами та медалями.Захід відбудеться з дотриманням всіх карантинних вимог та правил безпечної поведінки на льоду.