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20 лютого, Бабинці: Відбудеться відкритий чемпіонат із підлідного лову

Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради та Громадська організація Клуб рибалок-любителів "КРУЧА" запрошує всіх бажаючих на традиційний V відкритий чемпіонат Бабинець з підльодного лову риби, який відбудуться 20 лютого з 8:30 в селищі Бабинці за адресою: вулиця Заводська 48, Заводський став, біля кафе «ІЗБА».


Змагання будуть проводитися в особисто-командному заліку (команда 3 особи). Реєстрація учасників – з 07:30 до 08:00 год. Початок змагань о 8:30 год.
Запрошуємо всіх бажаючих від рибалок до вболівальників. На всіх учасників заходу чекає рибальська юшка, дружні спілкування та захоплюючі змагання з призами, нагородами та медалями.
Захід відбудеться з дотриманням всіх карантинних вимог та правил безпечної поведінки на льоду.


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Бабинці афіша Бучанська ОТГ
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