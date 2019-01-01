Податкова: Одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Головне управління ДПС у Київській області інформує громадян, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування є особливим порядком декларування активів, розміщених як в Україні так і за її межами, якщо ці активи було отримано за рахунок доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори протягом будь-якого з податкових періодів до 01 січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування ще називають податковою амністією, адже це унікальна можливість добровільно легалізувати свої статки, сплативши збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування з вартості належних фізичній особі активів. Одноразове добровільне декларування - абсолютно добровільне, і є способом цивілізованої легалізації активів, які були приховані від оподаткування. У такий спосіб держава надає можливість повернути гроші й інші активи у прозорий та легальний обіг.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає сплату збору за такими ставками:Альтернативна ставка застосовується у разі обрання платником можливості сплатити податкове зобов’язання трьома рівними частинами щорічно: