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Податкова: Одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Головне управління ДПС у Київській області інформує громадян, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування є особливим порядком декларування активів, розміщених як в Україні так і за її межами, якщо ці активи було отримано за рахунок доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори протягом будь-якого з податкових періодів до 01 січня 2021 року.


Одноразове (спеціальне) добровільне декларування ще називають податковою амністією, адже це унікальна можливість добровільно легалізувати свої статки, сплативши збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування з вартості належних фізичній особі активів. Одноразове добровільне декларування - абсолютно добровільне, і є способом цивілізованої легалізації активів, які були приховані від оподаткування. У такий спосіб держава надає можливість повернути гроші й інші активи у прозорий та легальний обіг.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає сплату збору за такими ставками:
- 5% для активів, розміщених в Україні (6% альтернативна)
- 9% для закордонних активів (11,5% альтернативна)
- 2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП (3% альтернативна).

Альтернативна ставка застосовується у разі обрання платником можливості сплатити податкове зобов’язання трьома рівними частинами щорічно:
- першу частину - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації,
- другу частину - до 01 листопада 2023 року,
- третю частину - до 01 листопада 2024 року.
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова законодавство
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