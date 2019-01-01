У Бучі на нелегальному СТО вибухнув автомобіль (відеосюжет)

9 лютого о 14 год 34 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля «Toyota Prado», за адресою: Бучанська міська територіальна громада, м. Буча, вул. Весняна.За вказаною адресою направлено рятувальників 35-ДПРЧ (м Ірпінь) та 52-ДПРП (сел. Ворзель). На момент прибуття бійців ДСНС встановлено, охоплену вогнем передню частину легкового автомобіля.Загорання вдалось локалізувати о 15 год 24 хв, та ліквідувати процес горіння о 15 год 33 хв.В результаті пожежі вогнем знищений моторний відсік авто, пошкоджений салон транспортного засобу.На гасіння пожежі залучались 2 одинці техніки та 6 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.