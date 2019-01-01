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У Бучі на нелегальному СТО вибухнув автомобіль (відеосюжет)

Хотів відремонтувати автівку на СТО, але натомість залишився без машини та потрапив до лікарні.
У Бучі майстер нелегальної станції технічного обслуговування забув перекрити газовий балон під час ремонту, в результаті чого автомобіль вибухнув.
Постраждав і сам водій під час пожежі, у нього виявили струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. 9 лютого о 14 год 34 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля «Toyota Prado», за адресою: Бучанська міська територіальна громада, м. Буча, вул. Весняна.



9 лютого о 14 год 34 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля «Toyota Prado», за адресою: Бучанська міська територіальна громада, м. Буча, вул. Весняна.
За вказаною адресою направлено рятувальників 35-ДПРЧ (м Ірпінь) та 52-ДПРП (сел. Ворзель). На момент прибуття бійців ДСНС встановлено, охоплену вогнем передню частину легкового автомобіля.
Загорання вдалось локалізувати о 15 год 24 хв, та ліквідувати процес горіння о 15 год 33 хв.
В результаті пожежі вогнем знищений моторний відсік авто, пошкоджений салон транспортного засобу.
На гасіння пожежі залучались 2 одинці техніки та 6 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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ІА Погляд 
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