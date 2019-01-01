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  • Учора, 21:08
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Бучанський міський голова закликає зберігати спокій

Анатолій Федорук, бучанський міський голова, коментує інформаційне загострення щодо російської військової агресії.

Головна тема, яка вже кілька днів не полишає інформаційний простір, – військова загроза з боку Росії. В зв’язку з цим маємо додаткове завдання – забезпечити безперебійність роботи життєво важливих закладів у всіх населених пунктах громади та підтримку військовим.
Це питання ми обговорювали сьогодні і на апаратній нараді з відповідальними службами Бучанської міської ради, і як голови громад на зустрічі в Бучанській райдержадміністрації та Київській ОДА.

Особливої уваги потребують об’єкти критичної інфраструктури. Уже вжито відповідні кроки, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу на випадок надзвичайної ситуації. Мова іде про наявність дизель генераторів на об’єктах критичної інфраструктури та на об’єктах укриття із відповідним запасом палива.

Дав доручення керівникам комунальних медичних закладів збільшити запаси медикаментів першої необхідності за рахунок коштів резервного фонду.

Головне, з чим хочу звернутися до кожного жителя громади: відкиньте паніку і недовіру, зберігайте спокій, користуйтеся офіційною інформацією. Це дозволить всім нам швидко та адекватно реагувати на будь-які зовнішні виклики.
Я ж і надалі інформуватиму про важливі рішення та надаватиму у разі необхідності актуальну інформацію.
Коли ми разом – ми сильні!
Все буде Україна!
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Федорук Анатолій Петрович виконком Буча
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