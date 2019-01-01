Поліція переведена на посилений режим несення служби до 19 лютого

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко. Це означає:
► збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
► розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
► взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.
► збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
► розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
► взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.