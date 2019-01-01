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  • Учора, 17:52
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Поліція переведена на посилений режим несення служби до 19 лютого

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко. Це означає:
► збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
► розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
► взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.


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поліція
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