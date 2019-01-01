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Звернення міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського

Шановні українці! 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки України.

Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться!

Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців.

Ми віримо в наші Збройні Сили!

Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.

А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку!

Повторення Слов’янська ми також не допустимо!

Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!

Чим кожен з вас може зараз допомогти?

По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою.

По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

Шановні громадяни, Україна – сильна та єдина! Все буде добре!

Слава Україні!

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www.mvs.gov.ua 
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