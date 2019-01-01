Звернення міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського

Шановні українці! 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки України.
Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться!
Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців.
Ми віримо в наші Збройні Сили!
Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.
А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку!
Повторення Слов’янська ми також не допустимо!
Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!
Чим кожен з вас може зараз допомогти?
По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою.
По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.
Шановні громадяни, Україна – сильна та єдина! Все буде добре!
Слава Україні!
Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться!
Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців.
Ми віримо в наші Збройні Сили!
Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.
А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку!
Повторення Слов’янська ми також не допустимо!
Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!
Чим кожен з вас може зараз допомогти?
По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою.
По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.
Шановні громадяни, Україна – сильна та єдина! Все буде добре!
Слава Україні!