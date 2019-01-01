Заява СБУ щодо проявів гібридної війни в інформаційному просторі

Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни.

СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів.

Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність.Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну.Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків.І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність.