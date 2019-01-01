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Заява СБУ щодо проявів гібридної війни в інформаційному просторі

Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни.


Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це.
Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність.

СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів.


Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну.
Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.
Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків.
І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність.
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Служба безпеки України 
 СБУ
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