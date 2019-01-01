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У Горенці з пострілами викрали автівку (відео)

10 лютого близько 20.00 в селі Горенка двоє чоловіків вчинили стрілянину та заволоділи автомобілем "BMW", виштовхавши власника із салону.
Поліцейські встановили, що того вечора до автомобіля, який був припаркований на узбіччі, підійшли двоє чоловіків. Один із них дістав пістолет та зробив декілька пострілів у повітря, після чого зник на автомобілі марки "Skoda Fabia", а інший чоловік у той час виштовхав потерпілого з власного авто, відібрав ключі, сів в автівку та поїхав у невідомому напрямку.


Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились 48-річний та 28-річний батько та син, які проживають у Києві. Під час проведення обшуку поліцейські вилучили патрони та речові докази, які в рамках досудового розслідування направлятимуться на експертизу. Також встановлено, що жодних дозволів на зброю стрілець не мав.
Поліцейські встановили, що старший чоловік вже мав проблеми із законом, зокрема за вчинення аналогічних злочинів. 12 січня 2022 року фігурант разом із 41-річним спільником у столиці напали на місцевого жителя та викрали автомобіль.
У лютому ж чоловік наважився на вчинення нового злочину, але вже разом із сином.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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інформує Газета Гостомеля 
 кримінал Горенка поліція
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