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Відновлено курсування двох пар електропоїздів -Київ — Коростень

№ 6601 Буча ->> Коростень: відправлення о 04:09
№ 6620 Буча ->> Київ-Пас. : відправлення о 11:53
№ 6615 Буча ->> Коростень: відправлення о 16:13
№ 6620 Буча ->> Борщагівка : відправлення о 23:07


Укрзалізниця призначила дві пари приміських поїздів Київ — Коростень — Київ АТ «Укрзалізниця» збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня.



Електропоїзд №6601 Борщагівка — Коростень відправляється зі станції Борщагівка о 03:35, прибуває до Коростеня о 07:02. Зворотно цей поїзд вирушає з Коростеня під номером № 6620 о 08:45 та прибуває до станції Борщагівка о 12:45.

Поїзд № 6615 Київ-Пасажирський – Коростень відправляється з Києва о 15:18 прибуває до станції Коростень о 18:52. Зворотно заначений поїзд вирушає зі станції Коростень під номером №6634 о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.

Рух зазначених поїздів було призупинено навесні 2020 року через пандемію COVID-19. Наразі спостерігається збільшення попиту на напрямку, тому було схвалено рішення про відновлення їх курсування.

Крім цього, на зазначеному напрямку курсує ще три пари приміських поїздів: №6605/6624, №6611/6630, №6623/6610 Київ — Коростень — Київ.
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