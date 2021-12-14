Відновлено курсування двох пар електропоїздів -Київ — Коростень

№ 6601 Буча ->> Коростень: відправлення о 04:09

№ 6620 Буча ->> Київ-Пас. : відправлення о 11:53

№ 6615 Буча ->> Коростень: відправлення о 16:13

№ 6620 Буча ->> Борщагівка : відправлення о 23:07

Укрзалізниця призначила дві пари приміських поїздів Київ — Коростень — Київ АТ «Укрзалізниця» збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня.

Електропоїзд №6601 Борщагівка — Коростень відправляється, прибуває. Зворотно цей поїзд вирушаєпід номером № 6620та прибуває до станціїПоїзд № 6615 Київ-Пасажирський – Коростень відправляєтьсяприбуває до станції. Зворотно заначений поїзд вирушає зі станції Коростень під номером №та прибуває