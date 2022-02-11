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  • 11 лютого 2022
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Сервісний центр МВС у Бучі виявив перебитий ViN код авто

Замість нового авто - неприємна зустріч із правоохоронцями
Прикрий випадок стався у сервісному центрі МВС № 3247, що в місті Буча.



До адміністраторів центру звернувся молодик для реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT 2006 року випуску, ввезеного з-за кордону із свідоцтвом про реєстрацію іноземної держави. Та, замість простої процедури реєстрації омріяної автівки, отримав неприємний сюрприз від фахівців Експертної служби.

Під час огляду автомобілю виявлено, що ідентифікаційний номер двигуна був навмисно знищений механічним способом.
Звісно, перереєстрацію адміністратори скасували, а всі матеріали передали для розгляду бучанській поліції.

На жаль, подібні випадки непоодинокі.
У січні нинішнього року фахівцями Експертної служби сервісних центрів Київської області було виявлено 2 транспортних засоби, номери агрегатів яких були змінені або підроблені.

Наголошуємо: реєстрація чи перереєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС - це запорука вашого спокою і часто законності володіння омріяним авто чи мотоциклом. Адже експерти-криміналісти та адміністратори обраного вами сервісного центру ретельно все перевірять і вбережуть вас від придбання «проблемного» транспортного засобу.
Не ризикуйте своїми нервами, часом і майном!
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Сервісний центр МВС в Київській області 
 сервісний центр МВС Буча
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