Сервісний центр МВС у Бучі виявив перебитий ViN код авто

Замість нового авто - неприємна зустріч із правоохоронцями

Прикрий випадок стався у сервісному центрі МВС № 3247, що в місті Буча.

Наголошуємо: реєстрація чи перереєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС - це запорука вашого спокою і часто законності володіння омріяним авто чи мотоциклом. Адже експерти-криміналісти та адміністратори обраного вами сервісного центру ретельно все перевірять і вбережуть вас від придбання «проблемного» транспортного засобу.

Не ризикуйте своїми нервами, часом і майном!

Під час огляду автомобілю виявлено, що ідентифікаційний номер двигуна був навмисно знищений механічним способом.Звісно, перереєстрацію адміністратори скасували, а всі матеріали передали для розгляду бучанській поліції.На жаль, подібні випадки непоодинокі.