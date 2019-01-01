У Бучі завершується добудова приміщення соціального ЦНАПу

Бучанський міський голова Анатолій Федорук проінспектував хід виконання робіт та їхню якість.
► призначення пільг на оплату житла, комунальних послуг;
► призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
► призначення (перерахунку) пенсій та надбавок;
► надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
► видачі довідок про набутий страховий стаж, розмір пенсії, перебування на обліку як одержувача пенсії;
► призначення соціальної допомоги непрацюючій особі.
В приміщенні вже завершено виконання зовнішніх робіт.
Тривають підготовчі роботи для оздоблення рецепції, робочих місць адміністраторів.
Соціальний ЦНАП у Бучі буде поруч із Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради: м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 5/5А
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
- Адміністративні послуги соціального характеру жителі Бучанської громади невдовзі зможуть отримувати в одному приміщенні - зручно і комфортно,- прокоментував Анатолій Петрович.
- Маємо успішний приклад роботи ЦНАПу, який почав надавати послуги одним із перших на Київщині.Цю практику поширюємо і на інший важливий напрямок, аби якомога більше жителів громади відчували позитивні зміни.
Саме на ці послуги припадає значний попит серед населення: їх потребує багато вразливих груп населення.
- Маємо успішний приклад роботи ЦНАПу, який почав надавати послуги одним із перших на Київщині.Цю практику поширюємо і на інший важливий напрямок, аби якомога більше жителів громади відчували позитивні зміни.
Саме на ці послуги припадає значний попит серед населення: їх потребує багато вразливих груп населення.
Послуги які надаватимуть у Бучанському соціальному ЦНАПі
► призначення пільг на оплату житла, комунальних послуг;
► призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
► призначення (перерахунку) пенсій та надбавок;
► надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
► видачі довідок про набутий страховий стаж, розмір пенсії, перебування на обліку як одержувача пенсії;
► призначення соціальної допомоги непрацюючій особі.
В приміщенні вже завершено виконання зовнішніх робіт.
Тривають підготовчі роботи для оздоблення рецепції, робочих місць адміністраторів.
Соціальний ЦНАП у Бучі буде поруч із Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради: м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького, 5/5А
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот