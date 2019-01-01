У Бучі завершується добудова приміщення соціального ЦНАПу

- Адміністративні послуги соціального характеру жителі Бучанської громади невдовзі зможуть отримувати в одному приміщенні - зручно і комфортно,- прокоментував Анатолій Петрович.

- Маємо успішний приклад роботи ЦНАПу, який почав надавати послуги одним із перших на Київщині.Цю практику поширюємо і на інший важливий напрямок, аби якомога більше жителів громади відчували позитивні зміни.

Саме на ці послуги припадає значний попит серед населення: їх потребує багато вразливих груп населення.

Послуги які надаватимуть у Бучанському соціальному ЦНАПі

► призначення пільг на оплату житла, комунальних послуг;► призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;► призначення (перерахунку) пенсій та надбавок;► надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;► видачі довідок про набутий страховий стаж, розмір пенсії, перебування на обліку як одержувача пенсії;► призначення соціальної допомоги непрацюючій особі.