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Статистика COVID-19, Бучанська МТГ: +530 випадків за сім днів

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги повідомив статистику про захворювання на Сovid:
В період з 31 січня по 6 лютого :


+873 нових випадків на коронавірус по Бучанській громаді.

Буча: дорослі +530, діти +88
Ворзель: дорослі +87, діти +6
Блиставиця: дорослі +31, діти +5
Бабинці: дорослі +25, діти +4
Здвижівка: дорослі +1
Гаврилівка: дорослі +29, діти +5
Синяк: дорослі +2
Тарасівщина: дорослі +2
Мироцьке: дорослі: +32, діти +4
Луб'янка: дорослі +21, діти +1


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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 #coronavirus Буча
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