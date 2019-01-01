Бучанська МТГ: Дистанційне навчання продовжено на період з 7 по 11 лютого

В період з 7 по 11 лютого 2022 року, у зв'язку із збільшенням кількості захворюваності серед учнів на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19, у 5-11 класах закладів загальної середньої освіти продовжено навчання з використанням дистанційних технологій.Учні 1-4 класів усіх ЗЗСО, а також Здвижівська гімназія №14 та усі заклади дошкільної освіти працюють у звичайному режимі, з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.У Синяківському ліцеї №15 відновлено освітній процес у 5-11 класах, учні повертаються на навчання до школи.