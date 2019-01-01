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У лютому Київоблгаз перевірятиме побутових споживачів - зняття газових лічильників на планову технічну повірку

За інформацією Києво-Святошинського відділення АТ «Київоблгаз», з 2 лютого 2022 року представниками АТ «Київоблгаз» будуть здійснюватись серед побутових споживачів заходи щодо зняття газових лічильників на планову технічну повірку.


Працівники вищезазначеної організації повинні мати при собі посвідчення працівника АТ «Київоблгаз» та бути одягненими у робочу форму з логотипом і назвою АТ Київоблгаз, із захисними масками.
Відповідно до належного виконання Оператора ГРМ функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, недопущення аварійних ситуацій споживач зобов’язаний забезпечити доступ на власні об’єкти представника Оператора ГРМ за їх службовим посвідченням для виконання службових обов’язків, зокрема, для:
► перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій
► перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу
► виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання.

Звертаємо вашу увагу, що працівники вищезазначеної організації повинні мати при собі посвідчення працівника АТ Київоблгаз та бути одягненими у робочу форму з логотипом і назвою АТ Київоблгаз, із захисними масками.
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Житлово-комунальна інфраструктура Бучанської територіальної громади 
 Київоблгаз Бучанський район
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