У лютому Київоблгаз перевірятиме побутових споживачів - зняття газових лічильників на планову технічну повірку

За інформацією Києво-Святошинського відділення АТ «Київоблгаз», з 2 лютого 2022 року представниками АТ «Київоблгаз» будуть здійснюватись серед побутових споживачів заходи щодо зняття газових лічильників на планову технічну повірку.

► перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій► перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу► виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання.Звертаємо вашу увагу, що працівники вищезазначеної організації повинні мати при собі посвідчення працівника АТ Київоблгаз та бути одягненими у робочу форму з логотипом і назвою АТ Київоблгаз, із захисними масками.