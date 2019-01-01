» » Центральний ринок в Ірпені ліквідують влітку 2022-го
  • Сьогодні, 13:40
  • 92
  • 0
+aA | -Aa 

Центральний ринок в Ірпені ліквідують влітку 2022-го

Навесні 2022 року в Ірпені реконструюють частину вулиці Центральна. Ремонтні роботи проведуть на ділянці між вулицями Грибоєдова та Гагаріна. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.



"До кінця лютого ми будемо мати готовий проєкт реконструкції вулиці Центральної. І йдеться не лише про ремонт проїжджої частини: ми плануємо оновити автостанцію, обладнати багато паркомісць уздовж вулиці, замінити всі комунікації. Тобто ремонтні роботи будуть комплексні й захоплять усю вулицю", – розповів міський голова Ірпеня.

"Ринок розміщений на комунальній землі, яка була в оренді. Договір уже закінчився, і ми його не будемо продовжувати. Ми довго просили власника навести там лад і привести ринок до належного вигляду. Бо такого “шанхаю” в центрі міста не може бути. Але цього за довгий час так і не було зроблено. Тому ринку там більше не буде», – додав очільник міста.


Реконструкцію вулицю Центральної планують почати навесні й завершити до кінця літа.

2 1

www.imr.gov.ua 
 Ірпінь Маркушин фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Гостомельський ліцей №1 - добудують новий корпус та реконструюють стадіон

Гостомельський ліцей №1 - добудують новий корпус та реконструюють стадіон

Буча та регіон
Ірпінська центральна міська лікарня отримала легковий автомобіль і кисневий генератор

Ірпінська центральна міська лікарня отримала легковий автомобіль і кисневий генератор

Буча та регіон
Новий медичний центр в Ірпені відкриватимуть поетапно

Новий медичний центр в Ірпені відкриватимуть поетапно

Буча та регіон
Асфальтування по-ірпінськи - ямковий ремонт ґрунтової дороги (відеосюжет)

Асфальтування по-ірпінськи - ямковий ремонт ґрунтової дороги (відеосюжет)

Буча та регіон
Перелік 33 агропродовольчих ринків, що працюватимуть з 15 травня в Києві

Перелік 33 агропродовольчих ринків, що працюватимуть з 15 травня в Києві

Суспільство
Підприємствам з 1-го липня ціну на електроенергію нараховують погодинно

Підприємствам з 1-го липня ціну на електроенергію нараховують погодинно

законодавтство
24 вересня в Ірпені деякі вулиці стануть пішохідними

24 вересня в Ірпені деякі вулиці стануть пішохідними

Ірпінський вісник
В Ірпені облаштовують пункт швидкої медичної допомоги (відеосюжет)

В Ірпені облаштовують пункт швидкої медичної допомоги (відеосюжет)

Ірпінський вісник
Тарифи на газ планують перерахувати навесні, з 1 квітня 2016 року

Тарифи на газ планують перерахувати навесні, з 1 квітня 2016 року

Суспільство
Невідкладна медична допомога «повернеться» у Бучу

Невідкладна медична допомога «повернеться» у Бучу

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.