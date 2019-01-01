Центральний ринок в Ірпені ліквідують влітку 2022-го

Навесні 2022 року в Ірпені реконструюють частину вулиці Центральна. Ремонтні роботи проведуть на ділянці між вулицями Грибоєдова та Гагаріна. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"До кінця лютого ми будемо мати готовий проєкт реконструкції вулиці Центральної. І йдеться не лише про ремонт проїжджої частини: ми плануємо оновити автостанцію, обладнати багато паркомісць уздовж вулиці, замінити всі комунікації. Тобто ремонтні роботи будуть комплексні й захоплять усю вулицю", – розповів міський голова Ірпеня.

"Ринок розміщений на комунальній землі, яка була в оренді. Договір уже закінчився, і ми його не будемо продовжувати. Ми довго просили власника навести там лад і привести ринок до належного вигляду. Бо такого “шанхаю” в центрі міста не може бути. Але цього за довгий час так і не було зроблено. Тому ринку там більше не буде», – додав очільник міста.

Реконструкцію вулицю Центральної планують почати навесні й завершити до кінця літа.