Інфекційне відділення Ірпінської лікарні завантажене вже на 76%

«Ще тиждень тому в нас було 50 пацієнтів із ковідом, зараз уже 85. Щодня кількість людей, які поступають, збільшується. Звичайно, майже щодня й виписуються пацієнти, які одужали. За нашими прогнозами, наступного тижня буде пік цієї хвилі, а далі вона потроху піде на спад», – зазначив Довгопол.

В Ірпінській центральній лікарні є 112 ліжко-місць, передбачених для лікування хворих на COVID-19. До всіх ліжок підведено концентрований кисень із власної кисневої станції лікарні.