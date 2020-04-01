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Інфекційне відділення Ірпінської лікарні завантажене вже на 76%

За останню добу в інфекційне відділення Ірпінської центральної міської лікарні госпіталізували 21 пацієнта з коронавірусом. На сьогодні «інфекційка» зайнята вже на 76%. Четверо пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

«Ще тиждень тому в нас було 50 пацієнтів із ковідом, зараз уже 85. Щодня кількість людей, які поступають, збільшується. Звичайно, майже щодня й виписуються пацієнти, які одужали. За нашими прогнозами, наступного тижня буде пік цієї хвилі, а далі вона потроху піде на спад», – зазначив Довгопол.


В Ірпінській центральній лікарні є 112 ліжко-місць, передбачених для лікування хворих на COVID-19. До всіх ліжок підведено концентрований кисень із власної кисневої станції лікарні.
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ІРПІНЬ-ТБ, www.itvua.tv 
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