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Бучанську школу евакуювали: Як діяти у разі замінування (відеосюжет)

Евакуювали та продемонстрували, як діяти у разі замінування. З дітьми бучанської школи провели навчання з основ безпеки життєдіяльності та правил пожежної безпеки.

Рятувальники, поліцейські та медики навчали дітей, як діяти у надзвичайній ситуації.
Учні спробували себе також у ролі рятувальників: приміряли спецодяг, надавали першу медичну допомогу, вчили дорожні знаки та пускали воду зі шлангу пожежної машини.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет Буча ІА ПОГЛЯД ЗОШ №3
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