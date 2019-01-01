Бучанську школу евакуювали: Як діяти у разі замінування (відеосюжет)

Евакуювали та продемонстрували, як діяти у разі замінування. З дітьми бучанської школи провели навчання з основ безпеки життєдіяльності та правил пожежної безпеки.
Рятувальники, поліцейські та медики навчали дітей, як діяти у надзвичайній ситуації.
Учні спробували себе також у ролі рятувальників: приміряли спецодяг, надавали першу медичну допомогу, вчили дорожні знаки та пускали воду зі шлангу пожежної машини.
Рятувальники, поліцейські та медики навчали дітей, як діяти у надзвичайній ситуації.
Учні спробували себе також у ролі рятувальників: приміряли спецодяг, надавали першу медичну допомогу, вчили дорожні знаки та пускали воду зі шлангу пожежної машини.