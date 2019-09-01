» » » На Київщині платники податків отримують "фіктивні запити – вимоги" від слідчих Податкової служби
  • Учора, 16:19
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На Київщині платники податків отримують "фіктивні запити – вимоги" від слідчих Податкової служби

Головне управління у Київській області інформує про випадки надходження до платників податків «фіктивних запитів - вимог» за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу РКП СУФР Головного управління Державної податкової служби у Київській області, однак, за останній тиждень податківці продовжують отримувати повідомлення про надходження таких «запитів – вимог» платникам податків Київщини.

Застерігаємо платників податків Київщини, та рекомендуємо бути уважними, не реагувати на подібні «запити - вимоги» і в жодному разі їх не виконувати, та знов нагадуємо, що в організаційній структурі Головного управління Державної податкової служби у Київській області слідчі підрозділи та відповідні посадові особи відсутні.

Шановні платники податків, якщо вам відомі подібні випадки шахрайства, одразу повідомляйте правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції
+380442003782.
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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