На Київщині платники податків отримують "фіктивні запити – вимоги" від слідчих Податкової служби

Застерігаємо платників податків Київщини, та рекомендуємо бути уважними, не реагувати на подібні «запити - вимоги» і в жодному разі їх не виконувати, та знов нагадуємо, що в організаційній структурі Головного управління Державної податкової служби у Київській області слідчі підрозділи та відповідні посадові особи відсутні.

Головне управління у Київській області інформує про випадки надходження до платників податків «фіктивних запитів - вимог» за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу РКП СУФР Головного управління Державної податкової служби у Київській області, однак,Шановні платники податків, якщо вам відомі подібні випадки шахрайства, одразу повідомляйте правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції+380442003782.