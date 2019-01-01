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Бучанська МТГ: Які класи навчаються дистанційно

Бучанський відділ освіти інформує: у зв'язку із збільшенням кількості захворюваності серед учнів на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19: від 31 січня 2022 року, у 5-11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес буде організовано з використанням технологій дистанційного навчання.
Учні 1-4 класів усіх ЗЗСО, а також Луб'янський ЗЗСО №7, Здвижівська гімназія №14 та усі заклади дошкільної освіти працюють у звичайному режимі, з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.
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Бучанська ОТГ освіта #coronavirus
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