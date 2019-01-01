У школах Бучанської ОТГ перевищення епідемічного порогу інфекційної захворюваності дітей

До уваги батьків Бучанської МТГ!

У зв’язку із перевищенням епідемічного порогу інфекційної захворюваності дітей в закладах загальної середньої освіти на грип та ГРВІ, у Мироцькій гімназії № 12, Бабинецькому ЗЗСО № 13 та Синяківському ліцеї № 15 тимчасово призупинено освітній процес в усіх класах.

У Бучанських школах, Блиставицькиму та Гаврилівському закладах загальної середньої освіти, Ворзельському опорному закладі освіти призупинено освітній процес у тих класах, у яких захворюваності учнів на грип та ГРВІ перевищена понад 20 %.

Ворзельська філія, Здвижівська гімназія № 14 та Луб’янський ЗЗСО працюють в звичайному режимі.

Керівники закладів загальної середньої освіти проводять щоденний моніторинг захворюваності учнів.

Також, у разі підтвердження захворювання учасників освітнього процесу на COVID-19, наказом директора школи класи переводяться у режим самоізоляції.

Бажаємо усім здоров’я! Бережіть себе і своїх дітей!