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  • Учора, 17:44
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У школах Бучанської ОТГ перевищення епідемічного порогу інфекційної захворюваності дітей

Відділ освіти інформує:

До уваги батьків Бучанської МТГ!
У зв’язку із перевищенням епідемічного порогу інфекційної захворюваності дітей в закладах загальної середньої освіти на грип та ГРВІ, у Мироцькій гімназії № 12, Бабинецькому ЗЗСО № 13 та Синяківському ліцеї № 15 тимчасово призупинено освітній процес в усіх класах.
У Бучанських школах, Блиставицькиму та Гаврилівському закладах загальної середньої освіти, Ворзельському опорному закладі освіти призупинено освітній процес у тих класах, у яких захворюваності учнів на грип та ГРВІ перевищена понад 20 %.
Ворзельська філія, Здвижівська гімназія № 14 та Луб’янський ЗЗСО працюють в звичайному режимі.
Керівники закладів загальної середньої освіти проводять щоденний моніторинг захворюваності учнів.
Також, у разі підтвердження захворювання учасників освітнього процесу на COVID-19, наказом директора школи класи переводяться у режим самоізоляції.
Бажаємо усім здоров’я! Бережіть себе і своїх дітей!
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освіта карантин #coronavirus Бучанська ОТГ
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