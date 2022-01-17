» » За фактом інфікування дітей у дитсадочку в Ірпені прокуратура розпочала кримінальне провадження
  • 17 січня 2022
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За фактом інфікування дітей у дитсадочку в Ірпені прокуратура розпочала кримінальне провадження

Встановлено, що у січні поточного року у 14 дітей – вихованців дошкільного навчального закладу в м. Ірпені виявлено ознаки ротавірусної інфекції, у однієї дитини даний діагноз підтверджено лікарями та вона перебуває на лікуванні.



За вказаним фактом ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

На даний час у вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини захворювання дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідемічні та лабораторні дослідження Бучанським відділом Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Відділу поліції № 2 Бучанського райуправління поліції ГУ Нацполіції в Київській області.
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Пресслужба Київської обласної прокуратури 
 Ірпінь прокуратура кримінал
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