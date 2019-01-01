Збірна України з футзалу готується до Євро-2022 в Бучі (відеосюжет)

Олександр Косенко, головний тренер збірної України:
"Збірна Португалії є чемпіоном світу та Європи.
Ця команда додаткового представлення не потребує. Матчів плей-оф за останню перепустку до чемпіонату Європи тепер чекатиму ще більше, аби переглянути потенційних суперників.
З сербами ми нещодавно зустрічалися й будемо прагнути завершити наше можливе протистояння з іншим результатом.
Якщо ж на Євро потрапить Білорусь також буде цікаво.
Збірна Нідерландів є господарем чемпіонату й матиме у своєму розпорядженні підтримку трибун. Легких опонентів на чемпіонаті Європи немає. Будемо готуватися до кожного суперника індивідуально й налаштовуватися на максимальний результат. Всі групи є досить складними. Переконаний, що нас очікує цікавий турнір".
"Збірна Португалії є чемпіоном світу та Європи.
Ця команда додаткового представлення не потребує. Матчів плей-оф за останню перепустку до чемпіонату Європи тепер чекатиму ще більше, аби переглянути потенційних суперників.
З сербами ми нещодавно зустрічалися й будемо прагнути завершити наше можливе протистояння з іншим результатом.
Якщо ж на Євро потрапить Білорусь також буде цікаво.
Збірна Нідерландів є господарем чемпіонату й матиме у своєму розпорядженні підтримку трибун. Легких опонентів на чемпіонаті Європи немає. Будемо готуватися до кожного суперника індивідуально й налаштовуватися на максимальний результат. Всі групи є досить складними. Переконаний, що нас очікує цікавий турнір".