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Збірна України з футзалу готується до Євро-2022 в Бучі (відеосюжет)

Олександр Косенко, головний тренер збірної України:
"Збірна Португалії є чемпіоном світу та Європи.
Ця команда додаткового представлення не потребує. Матчів плей-оф за останню перепустку до чемпіонату Європи тепер чекатиму ще більше, аби переглянути потенційних суперників.
З сербами ми нещодавно зустрічалися й будемо прагнути завершити наше можливе протистояння з іншим результатом.
Якщо ж на Євро потрапить Білорусь також буде цікаво.
Збірна Нідерландів є господарем чемпіонату й матиме у своєму розпорядженні підтримку трибун. Легких опонентів на чемпіонаті Європи немає. Будемо готуватися до кожного суперника індивідуально й налаштовуватися на максимальний результат. Всі групи є досить складними. Переконаний, що нас очікує цікавий турнір".


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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 ІА ПОГЛЯД відеосюжет Буча Академія Спорту спорткомплекс
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