Планують створити 7 районних асоціацій футболу. Бучанська асоціація буде найбільшою

Загалом в Київській області планується створити 7 районних асоціацій футболу, та Бучанська районна асоціація буде найбільшою.

Активна молодь, діти та підлітки громад Бучанського району з радістю відвідують як комунальні, так і приватні спортивні секції: боротьба, волейбол, бокс, баскетбол та, звичайно ж, футбол. Спортивна інфраструктури громад постійно розвивається та вдосконалюється, і підштовхує молодь, дітей до заняття таким чудовим видом спорту як футбол! Впевнений, що здобутки і перемоги на футбольній ниві не тільки в Київській області, а у по Україні, будуть за Бучанським районом.

Микола Ляшенко, голова Бучанської районної державної адміністрація Київської області провів зустріч з Головою Києво-Святошинської районної асоціації футболу Валерієм Чалим та Головою Бучанської міської асоціації футболу, депутатом Бучанської міської ради Василем Олексюком.У зв’язку із адміністративно-територіальною реформою та за рішенням Київської об’єднаної федерації футболу вирішили у 2022 році створити Бучанську районну асоціацію футболу, до складу якої увійдуть Буча, Гостомель, Ірпінь, Коцюбинське, велика частина Києво – Святошинського, Бородянський та більша частина Макарівського району.Наразі ведеться робота щодо підготовки Статуту асоціації; узгоджуються дати проведення установчих зборів засновників; готується відповідний пакет документів, пошук відповідного приміщення під офіс асоціації тощо."Зі своєї сторони підтримую рішення створити потужну і найбільшу асоціації футболу в Бучанському районі і як Голова адміністрації буду сприяти щодо розбудови спортивної інфраструктури ввірених мені територіальних громад задля розвитку та здоров’я дітей та молоді."- зазначив Микола Ляшенко.