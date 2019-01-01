У Бородянці локалізували пожежу в складському приміщенні

Потужна пожежа спалахнула вранці в четвер, 13 січня, на територї недіючого заводу "Борекс" в місті Бородянка (на складі автомобільних шин).о 07:00 виникло загорання на складі автомобільних шин. Локалізована пожежа о 9:21 на площі близько п`ятисот квадратних метрів.До гасіння залучено 27 осіб та 7 од. техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.