Нещеплених працівників відсторонятимуть від роботи (медики, комунальники та місцеві посадовці)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України про обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 працівників органів місцевого самоврядування набуває чинності 31 січня 2022 року.
Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати:
► центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
► місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
► закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
► органів місцевого самоврядування;
► закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
► комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівників вищезазначених установ, які не щепляться проти "ковіду" протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.
Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати:
► центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
► місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
► закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
► органів місцевого самоврядування;
► закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
► комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівників вищезазначених установ, які не щепляться проти "ковіду" протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.
Обов’язковій вакцинації не підлягатимуть лише ті працівники, які мають абсолютні протипоказання. Восени МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання.