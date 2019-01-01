Чи впливає реєстрація місця проживання на право користуватися будинком чи квартирою?

Чим же відрізняється прописка (рудимент минулого) від сучасної реєстрації місця проживання?
В буквальному сенсі це різні за своєю правовою природою інститути, хоча й мають багато спільного. Основною відмінністю є те, що головною метою прописки було закріплення за особою права користування житловим приміщенням, тоді як реєстрація місця проживання є повідомленням особою інформації про місце свого постійного проживання.
1 грудня 2021 року набрав чинності Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», яким введено в дію нове поняття - декларування місця проживання.
Це повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання шляхом надання декларації про місце проживання в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади. Реєстрація ж місця проживання (перебування) особи - внесення за заявою про реєстрацію місця проживання (перебування), поданою особою в паперовій формі, до реєстру територіальної громади інформації про місце проживання (перебування) особи.
Декларування та реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється з метою: створення умов для реалізації прав особи, зокрема виборчих прав, права на участь у місцевому самоврядуванні, на отримання соціальних, публічних послуг, у випадках, передбачених законом; ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою; використання знеособлених даних реєстрів територіальних громад для обґрунтованого розроблення органами державної влади та органами місцевого самоврядування програм економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, визначення правомочності зборів жителів територіальної громади, для статистичних, наукових та інших потреб у визначених законом та актами Кабінету Міністрів України випадках.
Чи впливає реєстрація місця проживання на право особи користуватися будинком чи квартирою?
За приписами нового Закону, реєстрація місця проживання (перебування) особи не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.
Отже, реєстрація місця проживання особи у квартирі чи будинку, які не належать цій особі на праві приватної власності, не може бути підставою для набуття права володіння, користування чи розпорядження цими об’єктами нерухомості, не є підставою для вселення чи визнання за особою будь-яких інших майнових прав, а є лише фактом, підтверджуючим місцезнаходження особи і жодним чином не може вплинути на володіння нерухомістю. Інститут реєстрації місця проживання покликаний забезпечити особі реалізацію її соціальних прав, зокрема право голосу, право на участь у прийнятті рішень місцевого значення, отримання адміністративних послуг, ведення листування, за винятком права проживання чи вселення у житло, в якому особа зареєстрована.