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Гостомельський ліцей №1 - добудують новий корпус та реконструюють стадіон

У 2022 році в Гостомелі розпочнуть будівництво нового корпусу Ліцею №1 Гостомельської селищної ради. Селищна рада вже підписала договір суперфікції на земельну ділянку для будівництва.



2 грудня 2021 року КОДА провела zoom-конференцію на якій були розглянуті пропозиції та визначенні об'єкти, що увійдуть до реалізації проекту "Великого будівництва".
Гостомельська селищна рада захищала ряд проектів. які були подані на розгляд КОДА на відповідність документів критеріям та умовам Програми "Великого будівництва". Тендер на пошук підрядника завершили на початку січня.

Витратити на освітній об’єкт планують майже 63,7 мільйона гривень.
На аукціоні перемогло Товариство з обмеженою відповідальністю "Тетрастрой".

Також заплановано реконструкцію стадіону та спортивного майданчику.
На шкільному стадіоні мають облаштувати два футбольних поля, майданчик для волейболу та тенісу, бігові доріжки. Навколо — тротуари та проїзди. Ремонтні роботи на спортивних об’єктах підрядник має завершити до кінця цього року.

Навчальний заклад розташований по вулиці Рекунова, 1А.

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