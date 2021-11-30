Податкова буде оприлюднювати інформацію про боржників із зазначенням прізвища

Новації Закону України №1914: на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється інформація про боржників

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Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Законом України від 30.11.2021 №1914-ІХ (законопроект №5600), внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, п.35.4 ст.35 викладено в такій редакції:На офіційному вебпорталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднюється:- інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб'єктів господарювання та сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів;- інформація щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами;- інформація- інформація щодо сплати податків і зборів суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним.Контролюючий орган не несе відповідальності за оприлюднення інформації, передбаченої у цьому пункті, яка є помилковою, внаслідок зазначення платником податків неправильних реквізитів у документах про сплату податків і зборів, невиконання обов'язку щодо надання контролюючим органам інформації про зміну у своїх даних чи даних про об'єкти оподаткування або з інших причин, незалежних від контролюючих органів.