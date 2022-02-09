Деклараційна кампанія 2022 року

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що з 1 січня 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2021 році.

Звертаємо увагу, що податок на доходи фізичних осіб, сплачений за результатами річного декларування поповнює місцеві бюджети територіальних громад, за рахунок яких фінансується утримання та покращення інфраструктури населених пунктів, вирішуються питання соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо, що граничні строки подання декларації :

За вибором платника податку декларацію можна подати в один з таких способів:

У разі проживання не за місцем реєстрації, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи слід до контролюючого органу за місцем реєстрації (прописки). Якщо громадянин знявся з реєстрації за попередньою адресою та ще не зареєструвався на момент подачі декларації за іншою, декларацію слід подати до територіального органу ДФС за попередньою податковою адресою.

Водночас, кошти сплаченого військового збору направляються на посилення обороноздатності країни, на розвиток і технічне переоснащення Збройних Сил України.- протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року декларацію мають подати ФОП які перебувають на загальній системі оподаткування. Останнім днем подання декларації для них є 09.02.2022 року.ФОП загальної системи оподаткування у декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України, та іноземні доходи.- Громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають декларацію до 01 травня року, що настає за звітним. Останнім днем подання декларації для них є 30.04.2022 року.- Фізичні особи-платники податків-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.- З метою реалізації права на податкову знижку декларація подається по 31 грудня включно року, що настає за звітним. Останнім днем подання декларації є 31.12.2022 року.У разі, якщо останній день терміну подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем вважається перший операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.- Особисто за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою.- Надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення - зробити це необхідно за п’ять днів до закінчення граничного строку.- В електронному вигляді - через Електронний кабінет платника.На офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» створено електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи» - цей сервіс дає змогу заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для отримання податкової знижки.Нагадуємо, що обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом 2021 року отримували:- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, надання платних послуг (репетитор, гувернантка, прибиральниця), тощо;- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;- іноземні доходи;- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;- в інших випадках, передбачених законодавством.