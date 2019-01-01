У селі Колонщина побудують індустріальний парк Е40

Компанія Dragon Capital отримала дозвіл на будівництво першої черги індустріального парку E40 Industrial Park – складського комплексу класу А площею 25 764 кв.м.

Під управлінням Dragon Capital Property Management знаходиться більше 380 000 кв.м. промислової нерухомості, і компанія продовжує розширяти портфель у цьому сегменті, в тому числі за рахунок девелопменту. Також компанія активно розбудовує ще один парк М10 Lviv Industrial Park у Львові, де вже завершено будівництво каркасу першої черги площею 14 400 кв.м.