У селі Колонщина побудують індустріальний парк Е40

Компанія Dragon Capital отримала дозвіл на будівництво першої черги індустріального парку E40 Industrial Park – складського комплексу класу А площею 25 764 кв.м.
E40 Industrial Park – індустріальний парк загальною площею 200 000 кв.м, розташований на 27-ому кілометрі Житомирської траси (с. Колонщина Бучанського району (Макарівська територіальна громада), що є частиною європейського автошляху E40.
Територія E40 Industrial Park охоплює площу 49 га та складається з 9 ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення, які відповідатимуть міжнародним стандартам для «зелених» будівель BREEAM. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечуватиме централізоване обслуговування об’єктів інфраструктури та охорону парку.
Під управлінням Dragon Capital Property Management знаходиться більше 380 000 кв.м. промислової нерухомості, і компанія продовжує розширяти портфель у цьому сегменті, в тому числі за рахунок девелопменту. Також компанія активно розбудовує ще один парк М10 Lviv Industrial Park у Львові, де вже завершено будівництво каркасу першої черги площею 14 400 кв.м.
Михайло Сакун, інвестиційний директор Dragon Capital, прокоментував: «Ми надзвичайно раді бачити, що отримання дозволів на будівельні роботи в нашій країні стає прозорим та ефективним. Ми були вражені, коли отримали дозвіл в ДІАМ всього за один день, подавши всі необхідні документи онлайн через портал «Дія». Це безпрецедентна реформа, яка сама по собі може послужити потужним сигналом для нових інвестицій у сектор будівництва. Крім того, нещодавно у першому читанні були прийняті суттєві податкові пільги для резидентів індустріальних парків. Такі кроки дозволяють інвесторам бачити перспективність інвестування в розвиток індустріальних парків в Україні і створюють реальні стимули для надходження інвестицій у сектор промислової нерухомості в цілому.
Індустріальний парк Е40 – це ідеальне рішення для розміщення виробництва. Стратегічне розташування на ключовій міжнародній трасі, поруч зі столицею та її висококваліфікованими кадрами, інфраструктура та сервіс від професійного та досвідченого девелопера є ключовими перевагами проєкту. Партнерам ми пропонуємо як традиційну оренду, так і проєкти build-to-suit, тобто проєктування та будівництво під замовника, чим суттєво спрощуємо промисловцям процес розширення, релокації чи виходу в Україну, адже повністю беремо на себе всі питання, пов’язані з будівництвом».