У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення

Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення.
Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.
Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.
"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.
А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".
Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.
"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".
Джерело: https://censor.net/ua/n3308973