Молодіжна рада Бучанської МТГ виграла грант від Посольства Великої Британії для проведення адвокаційної кампанії "Ухваленя програми розвитку молодіжної інфраструктури Бучанської МТГ".

Заручитися такою підтримкою стало можливо завдяки програмі “Партнерство та адвокація для молодіжних рад”, що проводиться громадською організацією Агенція сталого розвитку "Хмарочос" за підтримки Посольства British Council в Україні в межах програми "Активні громадяни" від Британської Ради в України у співпраці з Асоціацією молодіжних працівників України.