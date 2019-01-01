Талановиті бучанські діти беруть участь у фестивалі "РІЗДВЯНА КОЛЯДА" на роликах (відео)

Христос народжується!
Талановиті бучанські діти беруть участь у традиційному фестивалі "РІЗДВЯНА КОЛЯДА" на роликах.
Підтримайте дівчат з фігурного катання переглядами та лайками (на Ютубі), репостами! Організатор: Всеукраїнська Ліга фігурного катання на роликових ковзанах.
Бучанський ролер-клуб КОЛЕСО сторінка ФБ >>
Талановиті бучанські діти беруть участь у традиційному фестивалі "РІЗДВЯНА КОЛЯДА" на роликах.
Підтримайте дівчат з фігурного катання переглядами та лайками (на Ютубі), репостами! Організатор: Всеукраїнська Ліга фігурного катання на роликових ковзанах.
Бучанський ролер-клуб КОЛЕСО сторінка ФБ >>