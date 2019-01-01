Поетична хвилинка: Вірші про Різдво Христове

Вірші поета Юхниці Євгенія про Різдво
~~ * ~~
Злагоджений настрій гармонійної куті.
На Різдво, зібрання рідних разом – асорті.
...Чуйна урочистість невимо́влених щедрот
Людної, чи у трісках, родини -
Приклад, за вечерею короткий епізод,
А дає життя – життю, й світлинам.
~~ * ~~
Містом, у Різдво,
Як стемніє, й зранку,
Біля хвірток на колодах -
По страві різдвяній.
…Тим хто – чи не зміг, не встиг
Їжоньку приготувати
У серцевій мерзлоті…
…Спершу – їм смачне курчатко.
І з молитвою, подяками:
Й тіням - свято з ліхтарями.
~~ * ~~
Під ялинкою в Різдво
У обгортоньках – відро.
А у ньому, кольорами,
За́гадки від татка й мами –
У пакунках…
--Що ж там саме?.
Смарти, джойстик фантастичний?,. –
Нетерплячі брат й сестричка
Знають, що їх розгортати
Можна буде, коли тато
Скаже: «Дякую вам, діти,
Що ви є, як сонце й вітер».
~~ * ~~
Правилась м’яка різдвяна служба
Й хтось з очей примітних спостеріг:
З люду вирізнялася сутужа
Легка літня постать серед всіх.
Наче, замурована у скелю,
З поглядом проникливим, стійким,
Незворушним, мов чернецька кел’я,
З виразом загостреним, блідим.
Спів злітав до третьої октави
Чистих хорових журних висот,
Стриманий, величний і хупавий
Гармонійних лагідних щедрот.
Загасає свіченька в підсвіччях.
Це - людина в зладі голосам,
Стерпла, з невідомим потойбіччям
В людній церкві з Богом сам на сам.
~~ * ~~
Сьогодні, сім,єю, з добром – і за стіл.
Матуся усіх запросила на сьому.
Молитва зійде на веселих, жолобних.
На їжу, до неба, у кров – чистотіл.
...Стрім заколихає дзвіницями.
Родина – єдина, в словах, інтуіції.
Різдво, думки чемні, сердечна традиція.
І на поважаючій ситій говірці,
Ми разом з оточуючим світлим панством,
Бутон побажань на здоров'я і зміцність
Шлемо́, світовій, нас єднаючій пастві.
Євгеній Юхниця
Бажаю, щоб на Вашому шляху була лише удача та взаєморозуміння, у серці – любов й повага!
Зі Світлим Різдвом Христовим!
~~ * ~~
Злагоджений настрій гармонійної куті.
На Різдво, зібрання рідних разом – асорті.
...Чуйна урочистість невимо́влених щедрот
Людної, чи у трісках, родини -
Приклад, за вечерею короткий епізод,
А дає життя – життю, й світлинам.
~~ * ~~
Містом, у Різдво,
Як стемніє, й зранку,
Біля хвірток на колодах -
По страві різдвяній.
…Тим хто – чи не зміг, не встиг
Їжоньку приготувати
У серцевій мерзлоті…
…Спершу – їм смачне курчатко.
І з молитвою, подяками:
Й тіням - свято з ліхтарями.
~~ * ~~
Під ялинкою в Різдво
У обгортоньках – відро.
А у ньому, кольорами,
За́гадки від татка й мами –
У пакунках…
--Що ж там саме?.
Смарти, джойстик фантастичний?,. –
Нетерплячі брат й сестричка
Знають, що їх розгортати
Можна буде, коли тато
Скаже: «Дякую вам, діти,
Що ви є, як сонце й вітер».
~~ * ~~
Правилась м’яка різдвяна служба
Й хтось з очей примітних спостеріг:
З люду вирізнялася сутужа
Легка літня постать серед всіх.
Наче, замурована у скелю,
З поглядом проникливим, стійким,
Незворушним, мов чернецька кел’я,
З виразом загостреним, блідим.
Спів злітав до третьої октави
Чистих хорових журних висот,
Стриманий, величний і хупавий
Гармонійних лагідних щедрот.
Загасає свіченька в підсвіччях.
Це - людина в зладі голосам,
Стерпла, з невідомим потойбіччям
В людній церкві з Богом сам на сам.
~~ * ~~
Сьогодні, сім,єю, з добром – і за стіл.
Матуся усіх запросила на сьому.
Молитва зійде на веселих, жолобних.
На їжу, до неба, у кров – чистотіл.
...Стрім заколихає дзвіницями.
Родина – єдина, в словах, інтуіції.
Різдво, думки чемні, сердечна традиція.
І на поважаючій ситій говірці,
Ми разом з оточуючим світлим панством,
Бутон побажань на здоров'я і зміцність
Шлемо́, світовій, нас єднаючій пастві.
Євгеній Юхниця
Бажаю, щоб на Вашому шляху була лише удача та взаєморозуміння, у серці – любов й повага!
Зі Світлим Різдвом Христовим!