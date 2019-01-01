Поетична хвилинка: Вірші про Різдво Христове

Злагоджений настрій гармонійної куті.На Різдво, зібрання рідних разом – асорті....Чуйна урочистість невимо́влених щедротЛюдної, чи у трісках, родини -Приклад, за вечерею короткий епізод,А дає життя – життю, й світлинам.Містом, у Різдво,Як стемніє, й зранку,Біля хвірток на колодах -По страві різдвяній.…Тим хто – чи не зміг, не встигЇжоньку приготуватиУ серцевій мерзлоті……Спершу – їм смачне курчатко.І з молитвою, подяками:Й тіням - свято з ліхтарями.Під ялинкою в РіздвоУ обгортоньках – відро.А у ньому, кольорами,За́гадки від татка й мами –У пакунках…--Що ж там саме?.Смарти, джойстик фантастичний?,. –Нетерплячі брат й сестричкаЗнають, що їх розгортатиМожна буде, коли татоСкаже: «Дякую вам, діти,Що ви є, як сонце й вітер».Правилась м’яка різдвяна службаЙ хтось з очей примітних спостеріг:З люду вирізнялася сутужаЛегка літня постать серед всіх.Наче, замурована у скелю,З поглядом проникливим, стійким,Незворушним, мов чернецька кел’я,З виразом загостреним, блідим.Спів злітав до третьої октавиЧистих хорових журних висот,Стриманий, величний і хупавийГармонійних лагідних щедрот.Загасає свіченька в підсвіччях.Це - людина в зладі голосам,Стерпла, з невідомим потойбіччямВ людній церкві з Богом сам на сам.Сьогодні, сім,єю, з добром – і за стіл.Матуся усіх запросила на сьому.Молитва зійде на веселих, жолобних.На їжу, до неба, у кров – чистотіл....Стрім заколихає дзвіницями.Родина – єдина, в словах, інтуіції.Різдво, думки чемні, сердечна традиція.І на поважаючій ситій говірці,Ми разом з оточуючим світлим панством,Бутон побажань на здоров'я і зміцністьШлемо́, світовій, нас єднаючій пастві.