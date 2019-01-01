Які обстеження зору можна пройти в Бучанському консультативно-діагностичному центрі

БІОМІКРОСКОПІЯ - огляд передніх відділів ока за допомогою щілинної лампи.

Процедура обстеження за допомогою цього пристрою називається біомікроскопія.

В нашому КДЦ комп'ютерна перевірка зору відбувається на сучасному діагностичному устаткуванні, яке відповідає світовим стандартам діагностики та лікування органів зору.Обстеження дозволяє проводити виключно точні виміри для постановки правильного діагнозу та обирати оптимальні методи лікування.Лікарі володіють знаннями та практичним досвідом у діагностиці, лікуванні та профілактиці очних захворювань.Використання сучасного професійного офтальмологічного обладнання та новітніх методик лікування дозволяють виявляти широкий спектр захворювання очей.- прилад, який дозволяє отримати світловий пучок певної форми - у вигляді вузької щілини, яку можна направити горизонтально, вертикально або косо, і фокусувати на досліджуваних ділянках ока.Цей бінокулярний стереоскопічний мікроскоп дає збільшення від 6 до 40 крат, що допомагає лікарю роздивитись найдрібніші зміни в структурах і тканинах ока.Сьогодні щілинні лампи визнані одними з найбільш важливих інструментів офтальмолога.Вони дозволяють проводити максимально ретельні обстеження і точно діагностувати стан переднього відділу ока: повіки, кон`юнктива, рогівка, райдужна оболонка, зіниця і частина кришталика.У результаті біомікроскопії можна виявити судинні порушення ока, помутніння, знайти дрібні сторонні предмети, наприклад, скляний пил.Такий метод обстеження очей безконтактний і абсолютно безболісний.Якщо використовувати додаткові оптичні засоби (лінзи), то з допомогою щілинної лампи можна заглянути і в кут передньої камери і роздивитись більш глибокі відділи очного яблука, наприклад, скловидне тіло і очне дно.