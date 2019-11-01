Ірпінська центральна міська лікарня отримала легковий автомобіль і кисневий генератор

Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:

«Дуже приємно, раді тому, що в нас є цей транспорт. Він нестиме функціональне навантаження – це доставка аналізів у Київ, документації. Без машин не можна, і ми дуже вдячні за те, що нам допомагають».

Ще один подарунок для медичного закладу – новий кисневий генератор.