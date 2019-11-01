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  • Учора, 12:10
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Ірпінська центральна міська лікарня отримала легковий автомобіль і кисневий генератор

Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:
«Дуже приємно, раді тому, що в нас є цей транспорт. Він нестиме функціональне навантаження – це доставка аналізів у Київ, документації. Без машин не можна, і ми дуже вдячні за те, що нам допомагають».


Це вже друге нове авто для лікарні за останній час. Минулого року заклад отримав «Рено Дастер».
А в поточному за підтримки міської ради планують придбати ще два автомобілі.

Антон Довгопол:
«Перший – це буде спецтранспорт, який допоможе людям із обмеженнями опорно-рухового апарату. Він (автомобіль) буде спеціально обладнаний, із мікроліфтом, і зможе транспортувати таких пацієнтів на обстеження, на консультації тощо. І також ми плануємо придбати автомобіль класу В для того, щоби налагодити роботу з невідкладної медичної допомоги».

Ще один подарунок для медичного закладу – новий кисневий генератор.



Антон Довгопол:
«Починали ми з одного генератора, який монтувався в інфекційне відділення. Далі ми розуміли, що клініка змінюється, ситуація змінюється – ми додатково виділяли кошти, придбали нові генератори. На даний момент у нашому закладі функціонують уже чотири кисневі генератори, які під’єднані до єдиного блоку управління і які можуть видавати 70–75 кубів повітря на хвилину. Цього достатньо, щоби забезпечити киснем наші потреби – це 112 ліжок, наші операційні й усе решта».

Четвертий генератор придбано за рахунок державної субвенції. Його вартість – 2 млн грн.
Виготовлення проєктно-кошторисної документації та ремонтні роботи обійшлися у 200 тисяч. Їх виділили з міського бюджету. Що ж до 2022 року – то на медицину в Ірпені планують виділити майже половину бюджету громади.

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www.itvua.tv, ІРПІНЬ ТБ 
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