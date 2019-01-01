Сповіщення про перевірку кредитної історії — у Дії

Онлайн-сервіс державних послуг "Дія" впроваджує важливу послугу для захисту українців та протидії шахрайству — push-сповіщення про нові кредити.

Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте пуш.

Нагадаємо, що цифровий паспорт є набагато безпечнішим за паперовий. Адже більшість випадків кредитного шахрайства відбуваються саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та комусь передати.

Послугу Міністерство цифрової трансформації впроваджує разом з Українське бюро кредитних історій. Це установа, яка займається збором, зберіганням, обробкою та наданням кредитних історій.

► Функція працює за замовчуванням. Оновлювати застосунок не потрібно.► Якщо хтось перевіряє вашу кредитну історію або на вас взяли новий кредит, який ви не відкривали, то можна буде одразу із застосунку перейти за посиланням, щоб з’ясувати деталі та подати скаргу.