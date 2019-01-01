» » » Сповіщення про перевірку кредитної історії — у Дії
  • Учора, 11:25
  • 143
  • 0
+aA | -Aa 

Сповіщення про перевірку кредитної історії — у Дії

Онлайн-сервіс державних послуг "Дія" впроваджує важливу послугу для захисту українців та протидії шахрайству — push-сповіщення про нові кредити.
Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте пуш.



Як це працює
► Функція працює за замовчуванням. Оновлювати застосунок не потрібно.
► Якщо хтось перевіряє вашу кредитну історію або на вас взяли новий кредит, який ви не відкривали, то можна буде одразу із застосунку перейти за посиланням, щоб з’ясувати деталі та подати скаргу.

Сповіщення в Дії допоможуть українцям не постраждати від різних кредитних шахраїв та зберегти власні кошти.

Нагадаємо, що цифровий паспорт є набагато безпечнішим за паперовий. Адже більшість випадків кредитного шахрайства відбуваються саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та комусь передати.
Послугу Міністерство цифрової трансформації впроваджує разом з Українське бюро кредитних історій. Це установа, яка займається збором, зберіганням, обробкою та наданням кредитних історій.


0 0

Дія.Бізнес відеосюжет
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

законодавтство
Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство цифрової трансформації України

Суспільство
Електронні ІПН. Паперові стануть не потрібні - Верховна Рада дозволила

Електронні ІПН. Паперові стануть не потрібні - Верховна Рада дозволила

законодавтство
До SIM-карти будуть прив'язувати паспортні дані

До SIM-карти будуть прив'язувати паспортні дані

законодавтство
ПАТ «Київоблгаз»: Працює інтернет-сервіс «Особистий кабінет» для керування розрахунками за газ

ПАТ «Київоблгаз»: Працює інтернет-сервіс «Особистий кабінет» для керування розрахунками за газ

Суспільство
Онлайн сервіс перевірки стану оформлення закордонних паспортів

Онлайн сервіс перевірки стану оформлення закордонних паспортів

Суспільство
Юридична консультація: Про кредитні спілки

Юридична консультація: Про кредитні спілки

законодавтство
ОДПІ: Податковий кредит для фізичних осіб

ОДПІ: Податковий кредит для фізичних осіб

Публікації
Як і де застрахувати себе у Бучі?

Як і де застрахувати себе у Бучі?

Буча та регіон
У бібліотеку - за знаннями

У бібліотеку - за знаннями

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.