Рятувальники перевірили протипожежний стан в інфекційному відділені лікарні

На Київщині триває профілактична робота у закладах охорони здоров'я, мета якої - виключити можливість виникнення пожежі на таких об’єктах, а в разі надзвичайної ситуації - забезпечити захист та рятування громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння.
Рятувальники провели відповідні протипожежні інструктажі, нагадали правила користування первинними засобами пожежогасіння, а також перевірили об'єкти на відповідність вимогам пожежної безпеки.
4 січня рятувальники провели спільне обстеження на предмет дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у інфекційному (ковідному) відділенні “Ірпінської міської центральної лікарні” у м. Буча.
Рятувальники провели відповідні протипожежні інструктажі, нагадали правила користування первинними засобами пожежогасіння, а також перевірили об'єкти на відповідність вимогам пожежної безпеки.