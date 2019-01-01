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  • Учора, 11:21
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Рятувальники перевірили протипожежний стан в інфекційному відділені лікарні

На Київщині триває профілактична робота у закладах охорони здоров'я, мета якої - виключити можливість виникнення пожежі на таких об’єктах, а в разі надзвичайної ситуації - забезпечити захист та рятування громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння.

4 січня рятувальники провели спільне обстеження на предмет дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у інфекційному (ковідному) відділенні “Ірпінської міської центральної лікарні” у м. Буча.



Рятувальники провели відповідні протипожежні інструктажі, нагадали правила користування первинними засобами пожежогасіння, а також перевірили об'єкти на відповідність вимогам пожежної безпеки.





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відеосюжет пожежа #coronavirus Лікарня Буча Ірпінь фотофакт
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