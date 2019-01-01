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  • Учора, 20:56
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Новорічне привітання від очільників Бучанської ОТГ (відео)


Шановна громадо!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами - Новим 2022 роком та Різдвом Христовим!
Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай всі заповітні бажання і мрії обов’язково здійсняться.
Рік, що минає, був для нашої громади плідним, приніс результати, якими ми усі пишаємося.
Віримо, що 2022 - й позначиться новими успіхами й звершеннями, а добрі справи, започатковані у цьому році, знайдуть своє продовження в майбутньому.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя та злагоди, а головне - миру та процвітання нашій громаді та країні.
Нехай у теплому родинному колі пройдуть Різдвяні свята, звідусіль лунають колядки та дитячий сміх, а новий рік принесе добробут у кожну родину.
Веселих та радісних свят!






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Федорук Анатолій Петрович Бучанська ОТГ Буча відеосюжет Новий рік
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