Новорічне привітання від очільників Бучанської ОТГ (відео)
Шановна громадо! Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами - Новим 2022 роком та Різдвом Христовим! Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай всі заповітні бажання і мрії обов’язково здійсняться. Рік, що минає, був для нашої громади плідним, приніс результати, якими ми усі пишаємося. Віримо, що 2022 - й позначиться новими успіхами й звершеннями, а добрі справи, започатковані у цьому році, знайдуть своє продовження в майбутньому. Бажаємо міцного здоров’я, щастя та злагоди, а головне - миру та процвітання нашій громаді та країні. Нехай у теплому родинному колі пройдуть Різдвяні свята, звідусіль лунають колядки та дитячий сміх, а новий рік принесе добробут у кожну родину. Веселих та радісних свят!