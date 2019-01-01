Бучанська ялинка обійшла майже усі регіони за рівнем витрат (відеосюжет)

Цьогоріч на святкування Нового року в Бучі виділили майже сім мільйонів гривень. Це на три мільйони більше, ніж торік. Про це стало відомо з відповіді Бучанської ради на запит Руху ЧЕСНО.
Якщо порівнювати з іншими обласними центрами, то Буча перевершила більшість з них, залишивши попереду лише Одесу та Запоріжжя. Але на відміну від обласних центрів, які мають значно більший бюджет, у передмісті Києва, Бучі, живе значно менше мешканців й тому в перерахунку на одного бучанця вартість новорічного декору — майже 113 гривень.
Якщо порівнювати з іншими обласними центрами, то Буча перевершила більшість з них, залишивши попереду лише Одесу та Запоріжжя. Але на відміну від обласних центрів, які мають значно більший бюджет, у передмісті Києва, Бучі, живе значно менше мешканців й тому в перерахунку на одного бучанця вартість новорічного декору — майже 113 гривень.