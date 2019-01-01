» » Бучанська ялинка обійшла майже усі регіони за рівнем витрат (відеосюжет)
  • Сьогодні, 14:38
  • 84
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанська ялинка обійшла майже усі регіони за рівнем витрат (відеосюжет)

Цьогоріч на святкування Нового року в Бучі виділили майже сім мільйонів гривень. Це на три мільйони більше, ніж торік. Про це стало відомо з відповіді Бучанської ради на запит Руху ЧЕСНО.

Якщо порівнювати з іншими обласними центрами, то Буча перевершила більшість з них, залишивши попереду лише Одесу та Запоріжжя. Але на відміну від обласних центрів, які мають значно більший бюджет, у передмісті Києва, Бучі, живе значно менше мешканців й тому в перерахунку на одного бучанця вартість новорічного декору — майже 113 гривень.



1 0

www.chesno.org
 відеосюжет Буча Новий рік
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: 310 мільйона в місцеві бюджети Ірпінського регіону

Податкова: 310 мільйона в місцеві бюджети Ірпінського регіону

Публікації
Податкова: Місцеві бюджети поповнились понад 172 мільйонами гривень

Податкова: Місцеві бюджети поповнились понад 172 мільйонами гривень

Публікації
На Київщині забезпечено зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів

На Київщині забезпечено зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів

Публікації
Податкова: Платники податків Ірпінського регіону перерахували 86 мільйонів гривень

Податкова: Платники податків Ірпінського регіону перерахували 86 мільйонів гривень

Публікації
Податкова: У Ірпінському регіоні місцеві бюджети отримали понад 420 млн. грн.

Податкова: У Ірпінському регіоні місцеві бюджети отримали понад 420 млн. грн.

Публікації
На потреби армії до Ірпінської податкової перерахувано майже 25 мільйонів гривень військового збору

На потреби армії до Ірпінської податкової перерахувано майже 25 мільйонів гривень військового збору

Публікації
Виділили 8,5 мільйонів на добудову бучанської школи №3 (відеосюжет)

Виділили 8,5 мільйонів на добудову бучанської школи №3 (відеосюжет)

Буча та регіон
З підвищенням тарифів отримаємо невелику рентабельність

З підвищенням тарифів отримаємо невелику рентабельність

Ірпінський вісник
Новорічний стіл-2019 обійдеться українцям у 1535 гривень

Новорічний стіл-2019 обійдеться українцям у 1535 гривень

Суспільство
До 2015 року міста-супутники будуть з’єднані окружною дорогою

До 2015 року міста-супутники будуть з’єднані окружною дорогою

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.