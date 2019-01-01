В Гаврилівці ліквідовано пожежу в житловому будинку

29 грудня о 07 год 11 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про пожежу будівлі за адресою: Бучанська міська територіальна громада, с. Гаврилівка, вул. Промислова. За вказаною адресою направлено чергові караули 38-ДПРЧ (смт Димер), 35-ДПРЧ (м Буча) та 53-ДПРП (сел. Гостомель).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що відбулось загорання однієї із кімнат приватного житлового будинку на загальній площі 15 м2. Пожежу локалізували о 08 год 20 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 08 год 55 хв.
На гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що відбулось загорання однієї із кімнат приватного житлового будинку на загальній площі 15 м2. Пожежу локалізували о 08 год 20 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 08 год 55 хв.
На гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.