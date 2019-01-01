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В Гаврилівці ліквідовано пожежу в житловому будинку

29 грудня о 07 год 11 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про пожежу будівлі за адресою: Бучанська міська територіальна громада, с. Гаврилівка, вул. Промислова. За вказаною адресою направлено чергові караули 38-ДПРЧ (смт Димер), 35-ДПРЧ (м Буча) та 53-ДПРП (сел. Гостомель).

По прибуттю рятувальниками встановлено, що відбулось загорання однієї із кімнат приватного житлового будинку на загальній площі 15 м2. Пожежу локалізували о 08 год 20 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 08 год 55 хв.
На гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

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Роман ОСТАПЧУК, капітан служби ЦЗ 
 пожежа Гаврилівка
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